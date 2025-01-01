У Румунії евакуювали село через удар російського дрона по кораблю на Одещині





Про це пише Digi24, повідомляє



За словами голови румунського повіту, до якого належить Плауру, Хорії Тодореску, корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу розташований приблизно за 500 метрів від села на українському боці кордону.



«Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику», — повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.



Згідно з попередніми оцінками, з села евакуювали 100-150 людей разом із тваринами.

