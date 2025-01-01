«Бюджет участі 4.5.0»: які проєкти отримають допомогу від луцької мерії

26 проєктів, які допустили до голосування.



Про це пише



Керівник міського департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що засідання з питань бюджету участі Луцької міської територіальної громади з визначення переможців відбулося 13 листопада. Переможців 17 листопада оголосили на сайті Луцької міської ради.



Які проєкти перемогли



• №22 "Доступність та безпека: ремонт виходу та облаштування пандуса до виходу в укриття Луцького ліцею № 9" (3490 голосів);

• №20 "Доукомплектування укриття Ліцею №27" (3397 голосів);

• №19 "Створення хабу ментального комфорту "CapsuleHub" (1719 голосів);

• №21 "Ремонт та модернізація укриття Луцької гімназії №17" (1193 голоси);

• №4 "ДРОН ДЛЯ ЗСУ" (616 голосів);

• №7 "Для 100-ї: дрони від тилу" (551 голос);

• №3 "Плетіння маскувальних сіток для воїнів ЗСУ" (527 голосів);

• №17 "Стрільба з лука для ветеранів – адаптивний спорт. Реабілітація військовослужбовців та ВПО заняттями стрільбою з лука" (447 голосів);

• №23 "Наметовий національно-вишкільний табір" (441 голос);

• №25 "Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців" (424 голоси);

• №2 "Квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких вогнеборців" (420 голосів);

• №10 "Прилади освітлення та пожежні рукави для луцьких рятувальників" (414 голосів);

• №26 "Курси самооборони для підлітків та молоді" (402 голоси);

• №5 "Дронів забагато не буває" (401 голос);

• №18 "Аренa тактичних ігор" (401 голос);

• №11 "Дрони для Сил Оборони" (377 голосів);

• № 13 Волоконний щит для дронів 46 ДШВ (377 голосів)



Загальний обсяг фінансування "Бюджету участі 4.5.0" складає 4 мільйони гривень. Усі проєкти спрямовані на підтримку Сил безпеки й оборони України або на захист і підготовку цивільного населення до національного спротиву в умовах війни. Максимальна сума, яку виділяють на втілення одного проєкту — 250 тисяч гривень.



Що відомо про перший конкурс "Бюджет участі 4.5.0" в Луцькій громаді



Прийом заяв у першому конкурсі "Бюджет участі 4.5.0" у Луцькій громаді розпочався 1 квітня і тривав до 30 квітня включно. До голосування, яке відбувалося з 1 по 10 червня, було відібрано 23 із 26 проєктів. Серед 23 проєктів, які допустили до голосування, здобули перемогу 16 проєктів.



Загальний обсяг фінансування "Бюджету участі 4.5.0" складає 4 мільйони гривень. Реалізувати власні проєкти автори-переможці першого конкурсу мають до кінця 2025 року.



Усі проєкти спрямовані на підтримку Сил безпеки й оборони України або на захист і підготовку цивільного населення до національного спротиву в умовах війни.



Довідково:



Бюджет участі — процес взаємодії міськради з громадськістю, направлений на залучення жителів міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на розв'язання пріоритетних проблем населених пунктів та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.



