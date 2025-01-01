На конкурс «Бюджет участі 4.5.0» в Луцьку подали 26 проєктів
Сьогодні, 08:20
У Луцьку стартувало голосування за проєкти, подані на «Бюджет участі 4.5.0». Ініціативи спрямовані на підтримку військових, ветеранів та цивільних у воєнний час.
Протягом жовтня мешканці громади подавали свої пропозиції. З 1 листопада розпочалося голосування, яке триватиме до 10 листопада, передає misto.media.
Цього разу зареєстрували 26 проєктів. Їх розділили на 7 категорій.
Комплектування Сил безпеки й оборони захисним спорядженням:
придбання ліхтарів та пожежних рукавів для луцьких рятувальників;
плетіння маскувальних сіток для воїнів ЗСУ;
придбання точки доступу Wi-Fi, антени Wi-Fi та провідних маршрутизаторів для бійців 68-ї окремої єгерської бригади;
придбання верстата для намотування оптоволокна для 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмового батальйону ЗСУ;
придбання тепловізора для спецпризначенців ССО.
придбання цифрової наземної станції керування «Дикий шершень» для FPV-дронів для 77-ї окремої десантно-штурмової бригади;
забезпечення 78-го окремого десантно-штурмового полку сучасними радіостанціями.
Комплектування Сил безпеки й оборони засобами безпілотної авіації:
квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких вогнеборців;
квадрокоптер DJI Mavic 3T для військових 101-ї ОМБр.;
квадрокоптер Dji Matrice 4T Enterprise та інвертор для бійців 100-ї ОМБр;
квадрокоптер DJI Matrice 4T для бійців 100-ї ОМБр;
засоби для аеророзвідки для бійців 100-ї ОМБр;
квадрокоптер DJI Mattice 4 та зарядна станція для 100-ї ОМБр;
квадрокоптер Dji Matrice 4T, зарядна станція та акумулятор для 100-ї ОМБр;
розвідувальний дрон та інвертори для роботи аеророзвідки 100-ї ОМБр;
квадрокоптер DJI Matrice 4T та зарядна станція для 100-ї ОМБр.
Підготовка цивільних мешканців громади до національного спротиву та підвищення обороноздатності держави:
проведення наметового національно-вишкільного табору у музеї історії сільського господарства Волині-скансен;
облаштування майданчика з огорожею, дерев’яними укриттями та перешкодами для страйкболу, пейнтболу, лазертагу та тактичних вправ у Луцьку;
проведення курсів самооборони для підлітків та молоді.
Соціально-психологічна підтримка та фізична реабілітація учасників бойових дій, ветеранів, чинних службовців Сил безпеки й оборони, членів родин загиблих учасників бойових дій:
реалізація програми відкритих тренувань та лекцій-зустрічей для родин військових і ветеранів Луцької громади;
облаштування простору для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців;
реабілітація військовослужбовців та ВПО заняттями стрільбою з лука.
Ремонт, модернізація та укомплектування захисних споруд і укриттів закладів освіти:
облаштування укриття у луцькому ліцеї № 27;
ремонт укриття у луцькій гімназії № 17.
Адаптація інфраструктури громади під потреби людей з інвалідністю та маломобільних категорій громадян:
облаштування пандуса до укриття луцького ліцею № 9.
Соціально-психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб:
створення хабу для емоційної підтримки для ВПО, дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи воюють на фронті.
Переможців визначатимуть з 11 по 15 листопада 2024 року. Проєкти реалізують за кошти міського бюджету. На це виділено 4 мільйони гривень.
Ознайомитись з проєктами детально та проголосувати можна на сайті.
Щоб підтримати ініціативу, потрібно зареєструватись у системі. Брати участь у голосуванні можуть лише мешканці Луцької громади.
