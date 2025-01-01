На конкурс «Бюджет участі 4.5.0» в Луцьку подали 26 проєктів





Протягом жовтня мешканці громади подавали свої пропозиції. З 1 листопада розпочалося голосування, яке триватиме до 10 листопада, передає



Цього разу зареєстрували 26 проєктів. Їх розділили на 7 категорій.



Комплектування Сил безпеки й оборони захисним спорядженням:



придбання ліхтарів та пожежних рукавів для луцьких рятувальників;



плетіння маскувальних сіток для воїнів ЗСУ;



придбання точки доступу Wi-Fi, антени Wi-Fi та провідних маршрутизаторів для бійців 68-ї окремої єгерської бригади;



придбання верстата для намотування оптоволокна для 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмового батальйону ЗСУ;



придбання тепловізора для спецпризначенців ССО.



придбання цифрової наземної станції керування «Дикий шершень» для FPV-дронів для 77-ї окремої десантно-штурмової бригади;



забезпечення 78-го окремого десантно-штурмового полку сучасними радіостанціями.



Комплектування Сил безпеки й оборони засобами безпілотної авіації:



квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких вогнеборців;



квадрокоптер DJI Mavic 3T для військових 101-ї ОМБр.;



квадрокоптер Dji Matrice 4T Enterprise та інвертор для бійців 100-ї ОМБр;



квадрокоптер DJI Matrice 4T для бійців 100-ї ОМБр;



засоби для аеророзвідки для бійців 100-ї ОМБр;



квадрокоптер DJI Mattice 4 та зарядна станція для 100-ї ОМБр;



квадрокоптер Dji Matrice 4T, зарядна станція та акумулятор для 100-ї ОМБр;



розвідувальний дрон та інвертори для роботи аеророзвідки 100-ї ОМБр;



квадрокоптер DJI Matrice 4T та зарядна станція для 100-ї ОМБр.



Підготовка цивільних мешканців громади до національного спротиву та підвищення обороноздатності держави:



проведення наметового національно-вишкільного табору у музеї історії сільського господарства Волині-скансен;



облаштування майданчика з огорожею, дерев’яними укриттями та перешкодами для страйкболу, пейнтболу, лазертагу та тактичних вправ у Луцьку;



проведення курсів самооборони для підлітків та молоді.



Соціально-психологічна підтримка та фізична реабілітація учасників бойових дій, ветеранів, чинних службовців Сил безпеки й оборони, членів родин загиблих учасників бойових дій:



реалізація програми відкритих тренувань та лекцій-зустрічей для родин військових і ветеранів Луцької громади;



облаштування простору для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців;



реабілітація військовослужбовців та ВПО заняттями стрільбою з лука.



Ремонт, модернізація та укомплектування захисних споруд і укриттів закладів освіти:



облаштування укриття у луцькому ліцеї № 27;



ремонт укриття у луцькій гімназії № 17.



Адаптація інфраструктури громади під потреби людей з інвалідністю та маломобільних категорій громадян:



облаштування пандуса до укриття луцького ліцею № 9.



Соціально-психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб:

створення хабу для емоційної підтримки для ВПО, дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи воюють на фронті.



Переможців визначатимуть з 11 по 15 листопада 2024 року. Проєкти реалізують за кошти міського бюджету. На це виділено 4 мільйони гривень.



Ознайомитись з проєктами детально та проголосувати можна на сайті.



Щоб підтримати ініціативу, потрібно зареєструватись у системі. Брати участь у голосуванні можуть лише мешканці Луцької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартувало голосування за проєкти, подані на «Бюджет участі 4.5.0». Ініціативи спрямовані на підтримку військових, ветеранів та цивільних у воєнний час.Протягом жовтня мешканці громади подавали свої пропозиції. З 1 листопада розпочалося голосування, яке триватиме до 10 листопада, передає misto.media Цього разу зареєстрували 26 проєктів. Їх розділили на 7 категорій.Комплектування Сил безпеки й оборони захисним спорядженням:придбання ліхтарів та пожежних рукавів для луцьких рятувальників;плетіння маскувальних сіток для воїнів ЗСУ;придбання точки доступу Wi-Fi, антени Wi-Fi та провідних маршрутизаторів для бійців 68-ї окремої єгерської бригади;придбання верстата для намотування оптоволокна для 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмового батальйону ЗСУ;придбання тепловізора для спецпризначенців ССО.придбання цифрової наземної станції керування «Дикий шершень» для FPV-дронів для 77-ї окремої десантно-штурмової бригади;забезпечення 78-го окремого десантно-штурмового полку сучасними радіостанціями.Комплектування Сил безпеки й оборони засобами безпілотної авіації:квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких вогнеборців;квадрокоптер DJI Mavic 3T для військових 101-ї ОМБр.;квадрокоптер Dji Matrice 4T Enterprise та інвертор для бійців 100-ї ОМБр;квадрокоптер DJI Matrice 4T для бійців 100-ї ОМБр;засоби для аеророзвідки для бійців 100-ї ОМБр;квадрокоптер DJI Mattice 4 та зарядна станція для 100-ї ОМБр;квадрокоптер Dji Matrice 4T, зарядна станція та акумулятор для 100-ї ОМБр;розвідувальний дрон та інвертори для роботи аеророзвідки 100-ї ОМБр;квадрокоптер DJI Matrice 4T та зарядна станція для 100-ї ОМБр.Підготовка цивільних мешканців громади до національного спротиву та підвищення обороноздатності держави:проведення наметового національно-вишкільного табору у музеї історії сільського господарства Волині-скансен;облаштування майданчика з огорожею, дерев’яними укриттями та перешкодами для страйкболу, пейнтболу, лазертагу та тактичних вправ у Луцьку;проведення курсів самооборони для підлітків та молоді.Соціально-психологічна підтримка та фізична реабілітація учасників бойових дій, ветеранів, чинних службовців Сил безпеки й оборони, членів родин загиблих учасників бойових дій:реалізація програми відкритих тренувань та лекцій-зустрічей для родин військових і ветеранів Луцької громади;облаштування простору для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців;реабілітація військовослужбовців та ВПО заняттями стрільбою з лука.Ремонт, модернізація та укомплектування захисних споруд і укриттів закладів освіти:облаштування укриття у луцькому ліцеї № 27;ремонт укриття у луцькій гімназії № 17.Адаптація інфраструктури громади під потреби людей з інвалідністю та маломобільних категорій громадян:облаштування пандуса до укриття луцького ліцею № 9.Соціально-психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб:створення хабу для емоційної підтримки для ВПО, дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи воюють на фронті.Переможців визначатимуть з 11 по 15 листопада 2024 року. Проєкти реалізують за кошти міського бюджету. На це виділено 4 мільйони гривень.Ознайомитись з проєктами детально та проголосувати можна на сайті.Щоб підтримати ініціативу, потрібно зареєструватись у системі. Брати участь у голосуванні можуть лише мешканці Луцької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію