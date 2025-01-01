Робочі дні та важливі події в листопаді 2025 року: коли українці відпочиватимуть, що святкуватимуть





Але через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних в більшості українців не було б і так, передає



Листопад 2025 року: скільки робочих і вихідних днів



Усього в листопаді українці матимуть 10 вихідних, і всі вони припадають на суботу й неділю. Додаткових святкових днів, які могли б подовжити відпочинок, цього місяця не передбачено.



Традиційно в листопаді 2025 року буде 30 днів, з яких 20 робочих.



Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 листопада.



Міжнародні та державні свята в листопаді 2025 року: календар, що і коли святкуємо



1 листопада — річниця проголошення ЗУНР; День народження Європейського Союзу; Міжнародний день вегана;



2 листопада — День працівника соціальної сфери; Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;



3 листопада — День інженерних військ;



4 листопада — День залізничника;



5 листопада — Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;



6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів; Міжнародний день проєктного менеджера; Міжнародний день боротьби з насильством і залякуванням у школі;



8 листопада — Всесвітній день містобудування;



9 листопада — Всесвітній день працівників культури та майстрів народного мистецтва; День виноградаря і винороба України; Міжнародний день проти фашизму й антисемізму; Всеукраїнський день молитви за сиріт;



10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді; Всесвітній день науки за мир і розвиток;



11 листопада — День шопінгу; Міжнародний день енергозбереження;



12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;



13 листопада — Всесвітній день якості; Міжнародний день незрячих; Всесвітній день юзабіліті;



14 листопада — Всесвітній день боротьби проти цукрового діабету; Міжнародний день логопеда;



15 листопада — Всевітній день вторинної переробки;



16 листопада — День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам’яті жертв ДТП; Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку; Всесвітній день ґудзиків;



17 листопада — День студента; Всесвітній день недоношених дітей; Всесвітній день боротьби з хронічними обструктивними захворюваннями легень;



18 листопада — День сержанта Збройних сил України;



19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника; Всесвітній день туалету; Міжнародний день чоловіків; Міжнародний день жіночого підприємництва;



20 листопада — День захисту дітей в Україні; Всесвітній день дитини; Всесвітній день філософії; Міжнародний день відмови від куріння;



21 листопада — Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи; День десантно-штурмових військ; Всесвітній день вітань;



22 листопада — День пам’яті жертв голодоморів; Міжнародний день сина;



24 листопада — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День завоювання друзів;



25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;



27 листопада — День подяки;



28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу; Всесвітній день логіста;



29 листопада — Дeнь без закупів;



30 листопада — Міжнародний день захисту інформації; Всесвітній день домашніх тварин.





