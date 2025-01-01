Що буде взимку з цінами на овочі: прогноз НБУ

Протягом наступних трьох кварталів ціни в Україні на овочі будуть нижчими, ніж торік.

Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

«У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Уповільнення інфляції найближчими місяцями забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства», — йдеться у повідомленні.

Найближчим часом на вартість продуктів можуть вплинути і зовнішні чинники.

Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч та в Україні.

У той же час протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС цього сезону очікується близьким до слабкого торішнього. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.

Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.

