Що буде взимку з цінами на овочі: прогноз НБУ

Протягом наступних трьох кварталів ціни в Україні на овочі будуть нижчими, ніж торік.Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2025 року.«У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Уповільнення інфляції найближчими місяцями забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства», — йдеться у повідомленні.Найближчим часом на вартість продуктів можуть вплинути і зовнішні чинники.Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч та в Україні.У той же час протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС цього сезону очікується близьким до слабкого торішнього. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.