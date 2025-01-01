На Волині поменшало людей, які вступили до аспірантури

попередньому навчальному році.



Про це розповіли представниця приймальної комісії Волинського національного університету Наталія Петрушко та перша проректорка Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук, пише



Як зазначила перша проректорка ЛНТУ, аспірантами стали 22 студентів. Усього заяв на вступ подало 58 людей. До ВНУ зарахували 31 студента.



Чому зменшилася кількість вступників на аспірантуру



Причиною зменшення кількості абітурієнтів, представники університетів пояснюють посиленням вимог вступу. Зокрема, у ЛНТУ припускають, що справа у впровадженні нового іспиту з методології наукових досліджень. У ВНУ також згідні з думкою, що на заваді стали екзамени.



"Один з основних факторів — результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Частина абітурієнтів не змогла набрати мінімальний прохідний бал на рівні 150 балів", — сказала Наталія Петрушко.



Окрім того, на кількість охочих могло вплинути те, що навчання на аспірантурі можливе лише на денній формі та за державним замовленням, зазначила Надія Ковальчук.



Спеціальності з найбільшою кількістю бюджетних місць та найпопулярніші програми серед студентів



Найбільше державних місць ЛНТУ надавав на спеціальність “Інженерія, виробництво та будівництво”. Їх кількість — 19.



Утім найбільшою популярністю серед вступників у ЛНТУ користувалися освітні програми “Економіка” та "Інженерія програмного забезпечення". На кожну з них подалося по сім студентів. На думку проректорки, останню спеціалізацію обирають через актуальність ІТ-галузі.



"Економіка приваблює вступників до аспірантури упродовж багатьох років можливістю поглибити знання про сучасні економічні процеси, реалізувати себе в науці та аналітиці, а також отримати перспективи професійного зростання в освітній, управлінській і бізнес-сферах", — додала перша роректорка ЛНТУ.



У ВНУ 16 місць за державним замовленням розподілили на освітні програми за галуззю знань Е — "Природничі науки, математика та статистика". Як зазначила представниця приймальної комісії, попит на кожний напрямок науки залишається стабільним упродовж років й кількість заяв на кожну зі спеціальностей була майже однаковою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В університети Волині на аспірантуру на 2025-2026 навчальний рік вступили 53 людини. Кількість охочих здобувати третій рівень вищої освіти менша, ніж уПро це розповіли представниця приймальної комісії Волинського національного університетута перша проректорка Луцького національного технічного університету, пише Суспільне Як зазначила перша проректорка ЛНТУ, аспірантами стали 22 студентів. Усього заяв на вступ подало 58 людей. До ВНУ зарахували 31 студента.Причиною зменшення кількості абітурієнтів, представники університетів пояснюють посиленням вимог вступу. Зокрема, у ЛНТУ припускають, що справа у впровадженні нового іспиту з методології наукових досліджень. У ВНУ також згідні з думкою, що на заваді стали екзамени."Один з основних факторів — результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Частина абітурієнтів не змогла набрати мінімальний прохідний бал на рівні 150 балів", — сказала Наталія Петрушко.Окрім того, на кількість охочих могло вплинути те, що навчання на аспірантурі можливе лише на денній формі та за державним замовленням, зазначила Надія Ковальчук.Найбільше державних місць ЛНТУ надавав на спеціальність “Інженерія, виробництво та будівництво”. Їх кількість — 19.Утім найбільшою популярністю серед вступників у ЛНТУ користувалися освітні програми “Економіка” та "Інженерія програмного забезпечення". На кожну з них подалося по сім студентів. На думку проректорки, останню спеціалізацію обирають через актуальність ІТ-галузі."Економіка приваблює вступників до аспірантури упродовж багатьох років можливістю поглибити знання про сучасні економічні процеси, реалізувати себе в науці та аналітиці, а також отримати перспективи професійного зростання в освітній, управлінській і бізнес-сферах", — додала перша роректорка ЛНТУ.У ВНУ 16 місць за державним замовленням розподілили на освітні програми за галуззю знань Е — "Природничі науки, математика та статистика". Як зазначила представниця приймальної комісії, попит на кожний напрямок науки залишається стабільним упродовж років й кількість заяв на кожну зі спеціальностей була майже однаковою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію