У Києві заявили про маніяка, який нападає на жінок: поліція перевіряє інформацію

Поліція Києва перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі.У соціальних мережах наразі шириться повідомлення про «маніяка», який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та бʼє їх молотком по голові.Згідно оприлюдненого допису, станом на зараз вже відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу.За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на деталі."Просимо громадян довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі, якщо ви володієте відомостями щодо зазначених подій - зверніться на спецлінію 102", - наголошують у поліції.