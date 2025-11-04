Безкоштовні 3000 км залізницею: Кабмін розповів деталі

Програма “УЗ-3000”, в рамках якої кожному українцю пропонують безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею, насамперед покликана фінансового підтримати перевізника.

Фінансувати підтримку будуть з державного бюджету, розповіли в уряді 3 листопада на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання LB.

Дохід Укрзалізниці зменшується через зниження кількості вантажних перевезень, які й дозволяли підтримувати невисоку вартість квитків для пасажирських рейсів. Крім того, УЗ несе майнові втрати у зв’язку з російськими ударами – їх лише від початку року було близько 800.

На підтримку УЗ виділять кошти з бюджету, тобто – гроші платників податків. Цього року це 13 млрд гривень, наступного – 16 млрд гривень. У зв’язку з цим уряд вважає, що й громадяни повинні отримати зворотню підтримку.

“Ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними. Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів. Держава виділяє суттєву підтримку Укрзалізниці, а тому УЗ має запропонувати програму для людей”, – пояснила голова уряду Юлія Свириденко.

Урядовці уточнили, що програма “УЗ-3000” розповсюджується на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні і не поширюється на преміум-сегмент. Вона повинна розвантажити найпіковіші періоди: на думку уряду, чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі. У серпні, коли є високий попит і складно взяти квитки, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн. Відповідно, в період з меншим навантаженням є можливість дозаповнювати місця, пропонувати подорожі “за кілометри” й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати. Програма діятиме саме в місяці низького сезону, орієнтовно 4 місяці. Почнеться вже цієї зими.

“В період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх УЗ пропонує використати для соціальної програми. Запрацює ініціатива у грудні. Попередньо планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій”, – прокоментував голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Програму розгорнуть паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.

Паралельно вводитимуть додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях люкс, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок “за кілометри”, щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

