Відстрочка від мобілізації: у Луцькому ЦНАПі почали приймати заяви
У Луцькому Центрі надання адмінпослуг почали приймати письмові заяви від військовозобов'язаних про відстрочку від мобілізації. Це стало можливим з 1 листопада.

Як розповіла Суспільному директорка Луцького ЦНАПу Лариса Карп'як, за пів дня 3 листопада у відділенні оформили 35 заяв на відстрочку, ще 40 громадян очікували на прийом документів.

"Обов'язкова умова — наявність електронної пошти, — наголосила директорка. — Пред'являється паспорт, код і військово-обліковий документ. Якщо є пільга по групі інвалідності, чи багатодітна сім'я, тоді також пред'являються всі документи. Протягом семи днів людині приходить результат".

Євген Хаспєган прийшов забрати довідку про відстрочку від мобілізації у центральне відділення ЦНАПу. "В мене вже довідка є, просто я її не забрав вчасно. Зараз в мене така ситуація, що треба знайти, де вона. Тут все доступно відповіли, дуже швидко", — говорить чоловік.

Оформити відстрочку від мобілізації онлайн й надалі можна через застосунок "Резерв+", розповіла Суспільному речниця Волинського обласного терцентру комплектування і соцпідтримки Уляна Кравчук.

"Довідка в паперовій формі не є обов'язковою, оскільки вона цифровізується через Резерв+. Однак, якщо особа не користується смартфоном чи не встановила застосунок, тоді таку довідку потрібно мати в паперовій формі. Її потрібно оформити через Дію або ж взяти або в ТЦК на обліку, в якому вона перебуває, або у ЦНАПі", — додала речниця.

Зі слів Уляни Кравчук, оформити заяву на відстрочку від мобілізації у ЦНАПі не зможуть громадяни, які не перебувають на обліку в ТЦК або не оновили свої дані.

Зміни в правилах оформлення відстрочок з 1 листопада

24 жовтня, уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Від 1 листопада вони продовжуватимуться автоматично, а подати заяву про її отримання можна буде через смартфон у застосунку "Резерв+" або в ЦНАП.

За оцінками Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично. Також найбільш поширені типи відстрочок можна оформити онлайн через додаток "Резерв+." Наразі у застосунку їх 9, а в листопаді додадуть ще дві. Зазначається, що у додатку користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати з телефона або роздрукувати. У Міноборони наголосили, що обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

