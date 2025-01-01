На Волині п’яний водій збив на смерть велосипедистку

Поліцейські зʼясовують обставини ДТП, внаслідок якої загинула велосипедистка в Устилузі.Водія, який наїхав на велосипедистку, затримали. Він був у стані алкогольного спʼяніння, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Аварія сталася 3 листопада, близько 17:40. 49-річний водій мікроавтобуса Renault Master наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Жінка загинула на місці події, її особу встановили - це 63-річна жителька Устилуга.Як зʼясувалося, водій за кермом був у стані алкогольного спʼяніння - 2,97 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходуза ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, внаслідок чого загинула одна людина.Триває розслідування.