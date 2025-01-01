11 років бійця вважали зниклим безвісти: на Волині поховали Павла Богайчука, який пропав біля Іловайська

Павлом Богайчуком. Захисник разом із побратимами брав участь у воєнних діях на Донеччині. Зв'язок із ним втратився в районі Іловайська в серпні 2014 року.



На той момент йому було 27 років. Відтоді солдат отримав статус безвісти зниклого, розповіла Галина Махова.



"Він з 87 року. Молодий... Тільки АТО почалося. Відслуживши рік в армії, пішов в АТО. І як був Іловайський котел, він там безвісти пропав. Скільки ми чекали..." — зазначила жінка.



Тіло загиблого солдата Павла Богайчука зустріли об 11:00 на кільці дороги селища Голоби рідні, друзі, односельці, знайомі. Люди встелили дорогу квітами на знак шани. Привезли загиблого воїна до рідного дому в Дарівку.



11 років військовослужбовця вважали зниклим безвісти. Його особу ідентифікували нещодавно, розповів однокласник полеглого Андрій Руднік. З його слів, із Павлом дружили з дитинства і навчалися в одному класі.



"Були у хороших відносинах, друзями були. Допомагали один одному. Роботящий був, він пішов вчитися на тракториста-машиніста в Луківському училищі. Він сільський, роботящий хлопець, як усі хлопці з села. Ішов служити, призвали в 2014-му році. Всі надіялися, що він живий", — сказав Андрій Руднік.



Однокласниця полеглого військового Олена Наумчик розповіла: після школи Павло пішов на строкову службу в ЗСУ, згодом повернувся додому, а в 2014-му пішов воювати і не повернувся.



"Ми з ним з дитинства разом виросли, він був щирим, добра дитина. Потім у старшому віці усім допомагав. Хто б до нього не підійшов, він нікому ніколи не відмовляв", — сказала жінка.



Відспівали бійця у місцевому Свято-Миколаївському храмі. Знайома загиблого Надія Журавська розповіла: Павло був людяним, веселим і щирим.



Знайома загиблого воїна Галина Кондратюк розповіла, що Павло з її сином Романом навчалися в одному класі. Запам'ятала жінка полеглого волинянина добрим, щирим і хазяйновитим хлопцем.



Поховали бійця Павла Богайчука на місцевому кладовищі в селі Дарівка Голобської громади.



