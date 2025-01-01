Росіяни вдарили по «швидкій» у Нікополі, яка везла пацієнта до лікарні
Сьогодні, 09:15
Росіяни вкотре демонструють зневагу до міжнародного права, обстрілявши автомобіль швидкої допомоги.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні
Троє медиків отримали травми, пацієнт — не постраждав.
Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.
