Росіяни вдарили по «швидкій» у Нікополі, яка везла пацієнта до лікарні





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні



Троє медиків отримали травми, пацієнт — не постраждав.



Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.





