Росіяни вдарили по «швидкій» у Нікополі, яка везла пацієнта до лікарні

Росіяни вдарили по «швидкій» у Нікополі, яка везла пацієнта до лікарні
Росіяни вкотре демонструють зневагу до міжнародного права, обстрілявши автомобіль швидкої допомоги.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні

Троє медиків отримали травми, пацієнт — не постраждав.

Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили по «швидкій» у Нікополі, яка везла пацієнта до лікарні
Сьогодні, 09:15
У Києві заявили про маніяка, який нападає на жінок: поліція перевіряє інформацію
Сьогодні, 09:10
На Волині поменшало людей, які вступили до аспірантури
Сьогодні, 09:00
На конкурс «Бюджет участі 4.5.0» в Луцьку подали 26 проєктів
Сьогодні, 08:20
Що буде взимку з цінами на овочі: прогноз НБУ
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8