Курс валют на 4 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 42,04 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,04 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,42 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+1 коп.)
