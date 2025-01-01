Курс валют на 4 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 42,04 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,04 (+15 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,42 (+2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+1 коп.)

