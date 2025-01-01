Курс валют на 4 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,04 (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,42 (+2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,38 (+1 коп.)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 42,04 гривні.

