На Волині зіткнулись два авто: обох водіїв деблокували рятувальники

Володимирські рятувальники надали допомогу потерпілим під час ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

17 листопада об 11:06 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у місті Володимирі на вул. Ковельській.

У кожному з транспортних засобів перебували водії, обох чоловіків затиснуло в деформованих автомобілях.

На місце події прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники провели розрізання конструкцій автомобілів та звільнили потерпілих, після чого передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.
