На Волині зіткнулись два авто: обох водіїв деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



17 листопада об 11:06 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у місті Володимирі на вул. Ковельській.



У кожному з транспортних засобів перебували водії, обох чоловіків затиснуло в деформованих автомобілях.



На місце події прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир.



За допомогою спеціального обладнання рятувальники провели розрізання конструкцій автомобілів та звільнили потерпілих, після чого передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.



Володимирські рятувальники надали допомогу потерпілим під час ДТП.

