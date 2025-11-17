Україна замовляє у Франції 100 винищувачів Rafale





Підписання Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном відбулося на французькій авіабазі, трансляцію вів ОПУ, пише



Під час церемонії президенти не уточнювали, про яку зброю домовилися. Суспільне писало, що президент України підтвердив, що йдеться про винищувачі.



У коментарі французькому телеканалу LCI Володимир Зеленський сказав, що Україна зробила "історичне замовлення" на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії.



"Це чудовий, історичний момент. 100 Rafale – це нова віха для нашої промисловості, для нашого народу", – сказав президент України спеціальному кореспонденту TF1-LCI.



Еммануель Макрон, коментуючи угоду, сказав, що це – "великий день".



Через кілька годин після підписання президент Зеленський розповів деталі про угоду.



"Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря-повітря» та авіабомби", – сказав він.



Заплановано і спільне виробництво перехоплювачів дронів та розвиток компонентів, які можуть інтегруватися в українські безпілотники.



Раніше France 24 повідомляли, що Київ і Париж хочуть домовитися про придбання французьких винищувачів Rafale. Про переговори стосовно цих винищувачі Зеленський заявляв у жовтні.



17 листопада Володимир Зеленський розпочав візит до Франції. Макрон зустрів його на авіабазі ВПС.



Україна вже має домовленості про постачання бойових літаків зі Швеції. Країна розраховує на отримання 150 Gripen.



Dassault Rafale



Dassault Rafale – це бойові французькі довреактивні винищувачі, що перебувають на озброєння Повітряних сил Франції. Здатні діяти як з авіаносця, так і з берегової бази. Виробник заявляв, що повністю універсальний "Рафаль" здатний виконувати всі бойові авіаційні завдання: забезпечення переваги в повітрі та протиповітряну оборону, безпосередню повітряну підтримку, глибоко глибинні удари, розвідку, протикорабельні удари та ядерне стримування. "Рафаль" надійшов на озброєння ВМС Франції у 2004 році та ВПС Франції у 2006 році. Ці літаки користуються великим попитом в світі. Зараз "Рафаль" має більше експортних замовлень, ніж французьких.



Rafale F4 – це одна з найновіших модифікацій.

