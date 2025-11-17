У Польщі підірвали залізницю, якою доставляють допомогу Україні

У Польщі підірвали залізницю, якою доставляють допомогу Україні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X вранці 17 листопада.

"На жаль, найгірші припущення підтвердилися. На маршруті Варшава-Люблін (село Міка) стався акт диверсії. Вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті, ближче до Любліна, також було виявлено пошкодження", – повідомив Туск.

Він додав, що йдеться про "безпрецедентний акт диверсії" проти безпеки Польщі і її громадян і що служби докладуть усіх зусиль для затримання виконавців.

Варто зазначити, що лінія де стався вибух, веде до кордону з Україною.

"У селищі Міка тривають дії служб та прокуратури. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. Також досліджується інший фрагмент цієї стратегічної залізничної траси, де сталося пошкодження колій", – повідомив зі свого боку очільник МВС Марчин Кервінський.
Нагадаємо, вранці в неділю машиніст поїзда за маршрутом Демблін-Варшава повідомив про "несправності в залізничній інфраструктурі". Після того почали з’ясовувати обставини, Туск сказав, що не виключає диверсії.

Зазначимо, це гілка залізниці, якою курсують поїзди між кордоном України і Варшавою.

У жовтні у Польщі затримали вісьмох людей, які могли готувати диверсії.

