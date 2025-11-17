Трамп підтримав законопроєкт, який «закручує гайки» на російській економіці

Дональд Трамп підтримав законопроєкт щодо «нищівних» санкцій проти країн, які продовжують економічне співробітництво з росією.



Про це пише



За його словами, республіканці в Сенаті вже опрацьовують документ, що передбачає масштабні обмеження.



Трамп наголосив, що ініціатива була запропонована ним особисто: «Будь-яка країна, яка веде бізнес із росією, буде піддана дуже жорстким санкціям». Під дію санкцій, за його словами, може потрапити й Іран.



Йдеться про законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає 500% мита на імпорт до США із країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Грем назвав такі заходи «руйнівними» для російської економіки та заявив про широку підтримку ініціативи в Конгресі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпідтримавпроти країн, які продовжують економічне співробітництво з росією.Про це пише Reuters За його словами, республіканці в Сенаті вже опрацьовують документ, що передбачає масштабні обмеження.Трамп наголосив, що ініціатива була запропонована ним особисто: «Будь-яка країна, яка веде бізнес із росією, буде піддана дуже жорстким санкціям». Під дію санкцій, за його словами, може потрапити й Іран.Йдеться про законопроєкт сенаторівта, який передбачає 500% мита на імпорт до США із країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Грем назвав такі заходи «руйнівними» для російської економіки та заявив про широку підтримку ініціативи в Конгресі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію