Трамп підтримав законопроєкт, який «закручує гайки» на російській економіці
Сьогодні, 11:40
Президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт щодо «нищівних» санкцій проти країн, які продовжують економічне співробітництво з росією.
Про це пише Reuters.
За його словами, республіканці в Сенаті вже опрацьовують документ, що передбачає масштабні обмеження.
Трамп наголосив, що ініціатива була запропонована ним особисто: «Будь-яка країна, яка веде бізнес із росією, буде піддана дуже жорстким санкціям». Під дію санкцій, за його словами, може потрапити й Іран.
Йдеться про законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає 500% мита на імпорт до США із країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Грем назвав такі заходи «руйнівними» для російської економіки та заявив про широку підтримку ініціативи в Конгресі.
