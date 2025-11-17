Трамп підтримав законопроєкт, який «закручує гайки» на російській економіці

Трамп підтримав законопроєкт, який «закручує гайки» на російській економіці
Президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт щодо «нищівних» санкцій проти країн, які продовжують економічне співробітництво з росією.

Про це пише Reuters.

За його словами, республіканці в Сенаті вже опрацьовують документ, що передбачає масштабні обмеження.

Трамп наголосив, що ініціатива була запропонована ним особисто: «Будь-яка країна, яка веде бізнес із росією, буде піддана дуже жорстким санкціям». Під дію санкцій, за його словами, може потрапити й Іран.

Йдеться про законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає 500% мита на імпорт до США із країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Грем назвав такі заходи «руйнівними» для російської економіки та заявив про широку підтримку ініціативи в Конгресі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: санкції, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За $7 тисяч на Волині прикордонник обіцяв звільнити військового зі служби
Сьогодні, 12:30
У Польщі підірвали залізницю, якою доставляють допомогу Україні
Сьогодні, 12:09
Трамп підтримав законопроєкт, який «закручує гайки» на російській економіці
Сьогодні, 11:40
Автівка на Волині злетіла з мосту: двоє постраждалих
Сьогодні, 11:06
Суд покарав працівника ТЦК на Волині, який не зняв на відео процес оповіщення
Сьогодні, 10:50
Медіа
відео
1/8