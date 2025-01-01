Автівка на Волині злетіла з мосту: двоє постраждалих

У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у Камінь-Каширському районі на Волині,Автопригода трапилася вчора, 16 листопада, близько 16:40. 31-річний водій автомобіля Volkswagen Polo не вибрав безпечну швидкість руху та допустив з'їзд з мосту у річку Цир. Внаслідок аварії водій та 37-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох їх госпіталізували, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.