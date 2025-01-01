Прикордонника з Волині оштрафували на майже 300 тис. грн за хабарництво





Про це пише



Як йдеться у вироку від 12 листопада, обвинувачений Віталій Б. був призначений на посаду дозиметриста одного з відділів ДПСУ. За даними слідства, старший солдат запропонував іншому військовому допомогу в ухиленні від служби. Він запевняв, що має знайомства у Волинській обласній клінічній лікарні та може вплинути на медиків, аби ті виготовили фіктивні документи про неіснуючу хворобу. Це мало стати підставою для звільнення з військової служби та можливості виїзду за кордон.



За таку послугу прикордонник вимагав 7 тис. доларів. Після кількох зустрічей і листування в телеграмі він отримав від військовослужбовця пакет документів і обумовлену суму. У цей момент його затримали правоохоронці.



У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та заявив, що діяв за порадами невідомого чоловіка, з яким познайомився під час лікування в тій же лікарні.



Суддя Сергій Матвійчук визнав Віталія Б. винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив штраф у розмірі 297 500 грн. Виплату дозволили відтермінувати на рік – щомісяця засуджений має сплачувати близько 24,8 тис. грн. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

