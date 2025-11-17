Україні потрібно дати таку зброю, щоб відпало бажання на неї нападати, - Макрон





Про це пеише



Французький лідер Еммануель Макрон, коментуючи домовленості на пресконференції з Володимиром Зеленським, сказав, що щоразу під час зустрічей з українським президентом має відчуття великої відповідальності. Він додав, що Франція зустрічає Зеленського в важливі моменти війни і нагадав, що французька підтримка триває з самого початку.



"Росія сьогодні одна, вона обрала продовжувати війну", – сказав він.



Макрон зазначив, що нещодавні удари по цивільному населенню і енергетиці є доказами того, що росіяни не відмовилися від її цілей захопити Україну.



"Ми залишаємося рішучими", – підкреслив Макрон, додавши, що підтримка триватиме.



Франція підтримала декларацію про те, що необхідно збільшувати кількість оборонного озброєння для України.



"Потрібно посилити українські Збройні Сили, щоб бути потужними", – сказав він.



Йдеться про Caesar, літаки Mirage і новий етап – налагодження виробництва озброєння.



"Необхідно надати Україні таке озброєння, яке б відбивало бажання нападати на Україну. Ми вважаємо, що Україна – важлива ланка в нашій обороні і нашому прагненні миру. Це підкреслює необхідність працювати зараз і на перспективу. Дрони, перехоплювачі дронів – їх виробництво зараз і на три майбутні роки надає транспаретність українській армії. І це використання нових систем оборони, що визначається на 2026-ий, аби розмістити їх на українській території", – сказав він.



Є домовленість про продаж 100 літаків сучасних Rafale з повним озброєнням. Це закладуть у програму виробництва.



17 листопада під час візиту до Франції український президент підписав із французьким колегою декларацію про наміри співпраці в оборонній сфері. Україна заявила про намір придбати 100 літаків Rafale F4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна і Франція 17 листопада підписали низку двосторонніх угод. Зокрема, про спільне виробництво дронів і перехоплювачів дронів. Є домовленість і про будівництва електролокомотивів – цей договір підписали Укрзалізниця і французька компанія "Альстон".Про це пеише LB.ua Французький лідер, коментуючи домовленості на пресконференції з, сказав, що щоразу під час зустрічей з українським президентом має відчуття великої відповідальності. Він додав, що Франція зустрічає Зеленського в важливі моменти війни і нагадав, що французька підтримка триває з самого початку."Росія сьогодні одна, вона обрала продовжувати війну", – сказав він.Макрон зазначив, що нещодавні удари по цивільному населенню і енергетиці є доказами того, що росіяни не відмовилися від її цілей захопити Україну."Ми залишаємося рішучими", – підкреслив Макрон, додавши, що підтримка триватиме.Франція підтримала декларацію про те, що необхідно збільшувати кількість оборонного озброєння для України."Потрібно посилити українські Збройні Сили, щоб бути потужними", – сказав він.Йдеться про Caesar, літаки Mirage і новий етап – налагодження виробництва озброєння."Необхідно надати Україні таке озброєння, яке б відбивало бажання нападати на Україну. Ми вважаємо, що Україна – важлива ланка в нашій обороні і нашому прагненні миру. Це підкреслює необхідність працювати зараз і на перспективу. Дрони, перехоплювачі дронів – їх виробництво зараз і на три майбутні роки надає транспаретність українській армії. І це використання нових систем оборони, що визначається на 2026-ий, аби розмістити їх на українській території", – сказав він.Є домовленість про продаж 100 літаків сучасних Rafale з повним озброєнням. Це закладуть у програму виробництва.17 листопада під час візиту до Франції український президент підписав із французьким колегою декларацію про наміри співпраці в оборонній сфері. Україна заявила про намір придбати 100 літаків Rafale F4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію