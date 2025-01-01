Несподівано обірвалося життя захисника з Луцька Миколи Калугіна: де і коли прощання

Несподівано та завчасно 16 листопада 2025 року зупинилося серце мужнього оборонця, лучанинаПро це повідомляють на сторінці Музею російсько-української війни у фейсбуці.«Обірвалося життя мужнього захисника, доброго та світлого чоловіка — Миколи Калугіна (Brutto). Ще вчора він був тим, хто ніс людяність і тепло навіть у найтемніші часи війни» - йдеться у повідомленні.У червні 2022 року він приєднався до 118-ї окремої механізованої бригади, служив водієм взводу ПТРК і виконував надзвичайно ризикові завдання на передовій.2 жовтня 2023 року Микола отримав тяжке поранення — опіки, черепно-мозкову травму, контузію. Попри біль і довгу реабілітацію він не втрачав сили духу, мріяв повернутися до побратимів і продовжити боротьбу.Його підтримував вірний пес Буля, а він сам знову вчився жити, тримаючись за віру в Перемогу й любов до України. Волонтерив, возив побратимам автівки, навіки і все необхідне. Таким — сильним, щирим, світлим — він залишиться в нашій пам’яті.Рік тому під час реабілітації у Луцьку боєць розповів Суспільному, як з пацифіста став воїном і як йому допомагає одужувати пес Буля.