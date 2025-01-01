Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У вівторок, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У вівторок, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 листопада
Сьогодні, 01:30
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Умєров повернеться в Україну в четвер, - ЗМІ
17 листопада, 23:19
У Луцьку стартував ремонт мосту на Шевченка: що саме роблять
17 листопада, 22:43
Новий стадіон збудують у Луцьку
17 листопада, 22:12