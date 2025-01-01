Рівненська АЕС відновила потужність після російських обстрілів





Про це повідомило МАГАТЕ, пише



Там кажуть, що зараз майже всі енергоблоки працюють на повну потужність. Лише один блок — не уточнюється, який саме, — залишається на зниженій потужності.



Крім того, відновлені всі високовольтні лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.



МАГАТЕ планує відправити групу для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки. Експерти оцінять останні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС.



Нагадаємо, 20 листопада МАГАТЕ повідомляло, що на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС була втрата зв’язку з високовольтними лініями електропередач через атаки рф.



«Запорізька АЕС — не єдина станція, що постраждала від нестабільності електромережі. Військова діяльність продовжує впливати на електромережу по всій Україні», — заявляв гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

