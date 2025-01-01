Командира взводу поліції на Волині засудили до 11 років за вбивство підлеглого

Владиславу Фаренюку за вбивство підлеглого.



Під час конфлікту він вистрілив у голову 20-річного поліцейського Олександра Конофольського, внаслідок чого той загинув на місці. За скоєне правоохоронцю призначили 11 років тюрми та зобов’язали виплатити родині загиблого понад 3,5 млн грн компенсації, повідомляє



Як йдеться у вироку суду від 25 листопада, інцидент стався 25 серпня 2024 року на території тимчасового опорного пункту у селі Жиричі Ковельського району. За даними слідства, після спільної вечері та вживання алкоголю між командиром зведеної бригади Нацполіції «Скеля» та підлеглим виникла суперечка. Близько 03:20 Владислав Фаренюк вистрілив у голову Олександра Конофольського з табельного пістолета. Поранений загинув на місці.



Обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що постріл стався випадково, а підлеглий нібито сам підштовхнув його руку зі зброєю. За словами Фаренюка, конфлікт між ними був незначний, умислу стріляти він не мав, а поведінку загиблого розцінив як жарт. Також він припустив, що Конофольський міг мати намір вчинити самогубство. Проте суд ці пояснення відкинув.



Батьки загиблого заперечили версію про можливий суїцид. Вони повідомили суду, що син був життєрадісним, підтримував постійний контакт із родиною, будував плани на майбутнє й не мав проблем на службі.

20-річний Олександр Конофольський загинув від вогнепального поранення в голову

Суддя Оксана Свистун визнала Фаренюка винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ) та призначила 11 років ув’язнення. Обвинуваченого також позбавили звання старшого лейтенанта поліції та зобовʼязали компенсувати по 1,5 млн грн моральної шкоди та по 20 тис. грн витрат на адвоката – на користь кожного з батьків, а також 542 тис. грн майнової шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



