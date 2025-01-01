Артилерійський обстріл на Харківщині обірвав життя Героя з Волині

Дмитро Корнійчук.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Молодому Захиснику було лише 22 роки. Його життя обірвалося 28 листопада, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині.



Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Герою. Низький уклін і вічна пам’ять Захиснику України!» - зазначив Ігор Пальонка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині. Обороняючи Україну, загинув молодший сержантПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаМолодому Захиснику було лише 22 роки. Його життя обірвалося 28 листопада, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині.Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Герою. Низький уклін і вічна пам’ять Захиснику України!» - зазначив Ігор Пальонка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію