Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі
Сьогодні, 13:00
Наніс удари молотком і намагався замаскувати злочин: поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилась 30 листопада, в одному з сіл Луцького району.
Двоє місцевих мешканців виконували ремонті роботи в господарстві. В якийсь момент один з них, який перебуває на обліку в психлікарні, наніс декілька ударів молотком по голові іншого чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.
Зловмисник закрив тіло жертви в погребі кришкою, а сліди крові намагався замаскувати, присипавши її землею й залишками листя.
На місці події слідчо-оперативна група виявила знаряддя злочину – молоток та інші речові докази.
36-річного причетного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за умисне вбивство. Слідство триває.
