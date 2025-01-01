Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі

Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі
Наніс удари молотком і намагався замаскувати злочин: поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилась 30 листопада, в одному з сіл Луцького району.

Двоє місцевих мешканців виконували ремонті роботи в господарстві. В якийсь момент один з них, який перебуває на обліку в психлікарні, наніс декілька ударів молотком по голові іншого чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці. 

Зловмисник закрив тіло жертви в погребі кришкою, а сліди крові намагався замаскувати, присипавши її землею й залишками листя.

На місці події слідчо-оперативна група виявила знаряддя злочину – молоток та інші речові докази.
36-річного причетного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за умисне вбивство. Слідство триває.
Сьогодні, 13:00
