Україна пропонувала Європі створити Об'єднані збройні сили у 3 мільйони солдатів

Володимир Зеленський пропонував лідерам Європи створити спільні Об'єднані збройні сили Європи для захисту від рф.



Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає



«Загроза від росії зрозуміла — вони планують до 2030 року мати армію у 2-2,5 млн <солдатів>. Тому армія в Європі — з урахуванням, безумовно, що в кожній країні залишиться своя суверенна армія, — але Об'єднані збройні сили, які готові реагувати, мають бути щонайменше 3 мільйони», — сказав Зеленський.



Він наголосив, що Збройні сили Європи не означатимуть, що треба конкурувати зі США чи руйнувати НАТО.



«Просто Європа — окремий континент, який повинен мати свою окрему сильну армію. Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Тут не тільки про армію, а й про обмін технологіями. Ми маємо досвід війни й ділимося своїми технологіями з партнерами. <…> Чесно, без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Вони її перероблюють завдяки нашим процесам та інженерам», — сказав Зеленський.



Президент розповів, що звернувся з пропозицією про спільні війська до лідерів Європи.



«Рік минув — скажу відверто, жодного кроку назустріч цій ідеї ніхто не зробив. Може, зараз через всі ці виклики лідери Європи трішки задумаються про це», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпропонував лідерам Європи створити спільні Об'єднані збройні сили Європи для захисту від рф.Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає hromadske «Загроза від росії зрозуміла — вони планують до 2030 року мати армію у 2-2,5 млн <солдатів>. Тому армія в Європі — з урахуванням, безумовно, що в кожній країні залишиться своя суверенна армія, — але Об'єднані збройні сили, які готові реагувати, мають бути щонайменше 3 мільйони», — сказав Зеленський.Він наголосив, що Збройні сили Європи не означатимуть, що треба конкурувати зі США чи руйнувати НАТО.«Просто Європа — окремий континент, який повинен мати свою окрему сильну армію. Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Тут не тільки про армію, а й про обмін технологіями. Ми маємо досвід війни й ділимося своїми технологіями з партнерами. <…> Чесно, без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Вони її перероблюють завдяки нашим процесам та інженерам», — сказав Зеленський.Президент розповів, що звернувся з пропозицією про спільні війська до лідерів Європи.«Рік минув — скажу відверто, жодного кроку назустріч цій ідеї ніхто не зробив. Може, зараз через всі ці виклики лідери Європи трішки задумаються про це», — сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію