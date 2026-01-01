Україна пропонувала Європі створити Об'єднані збройні сили у 3 мільйони солдатів

Президент Володимир Зеленський пропонував лідерам Європи створити спільні Об'єднані збройні сили Європи для захисту від рф.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає hromadske.

«Загроза від росії зрозуміла — вони планують до 2030 року мати армію у 2-2,5 млн <солдатів>. Тому армія в Європі — з урахуванням, безумовно, що в кожній країні залишиться своя суверенна армія, — але Об'єднані збройні сили, які готові реагувати, мають бути щонайменше 3 мільйони», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Збройні сили Європи не означатимуть, що треба конкурувати зі США чи руйнувати НАТО.

«Просто Європа — окремий континент, який повинен мати свою окрему сильну армію. Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Тут не тільки про армію, а й про обмін технологіями. Ми маємо досвід війни й ділимося своїми технологіями з партнерами. <…> Чесно, без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Вони її перероблюють завдяки нашим процесам та інженерам», — сказав Зеленський.

Президент розповів, що звернувся з пропозицією про спільні війська до лідерів Європи.

«Рік минув — скажу відверто, жодного кроку назустріч цій ідеї ніхто не зробив. Може, зараз через всі ці виклики лідери Європи трішки задумаються про це», — сказав він.

