Із загиблим на війні лучанином Іваном Прокопцем попрощалися у день його народження

Іваном Прокопцем.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 20 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Прокопцем Іваном Вікторовичем (20.01.1991 року народження).



Воїн загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 20 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Прокопцем Іваном Вікторовичем (20.01.1991 року народження).Воїн загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію