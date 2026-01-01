Із загиблим на війні лучанином Іваном Прокопцем попрощалися у день його народження

У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Іваном Прокопцем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 20 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Прокопцем Іваном Вікторовичем (20.01.1991 року народження).

Воїн загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
