Із загиблим на війні лучанином Іваном Прокопцем попрощалися у день його народження
Сьогодні, 15:37
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Іваном Прокопцем.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 20 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Прокопцем Іваном Вікторовичем (20.01.1991 року народження).
Воїн загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
