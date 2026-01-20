За добу до обстрілу Україна отримала необхідні ракети, - Зеленський





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



"В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло", – зазначив глава України.



Він додав, що кожен пакет підтримки має значення, і ракети для "Patriot", для "NASAMS", для інших систем ППО критично необхідні, і прямим завданням української дипломатії є робота, щоб в України було достатньо засобів ППО.



"І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей", – написав Зеленський.



За його словами, вже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару.



"Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", – розповів він.



Президент анонсував спеціальну енергетичну селекторну нараду, на якій визначать повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.



Найбільш складна ситуація поки в Києві, там значна кількість житлових будинків без опалення.



"Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", – налогосив Зеленський.

