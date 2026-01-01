Репертуар на лютий: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 17:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, прем'єри та концертів, що відбудуться у лютому.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Зимовий місяць, закоханий у театр, – лютий», – йдеться в дописі.
Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми, поему та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.
Вистави «Сватання на Гончарівці», «Шахрайки» та концерт «При ватрі»(Пісні України вкрадені Росією. Повертаємо своє) розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.
Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистави для дітей, як звично, – у суботу та неділю о 12:00.
