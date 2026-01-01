Репертуар на лютий: що покажуть у Волинському драмтеатрі

Репертуар на лютий: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, прем'єри та концертів, що відбудуться у лютому.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Зимовий місяць, закоханий у театр, – лютий», – йдеться в дописі.

Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми, поему та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

Вистави «Сватання на Гончарівці», «Шахрайки» та концерт «При ватрі»(Пісні України вкрадені Росією. Повертаємо своє) розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.

Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистави для дітей, як звично, – у суботу та неділю о 12:00.
Репертуар на лютий: що покажуть у Волинському драмтеатрі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Репертуар на лютий: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 17:00
У Луцьку поменшало тролейбусів на рейсах
Сьогодні, 16:41
За добу до обстрілу Україна отримала необхідні ракети, - Зеленський
Сьогодні, 16:03
Із загиблим на війні лучанином Іваном Прокопцем попрощалися у день його народження
Сьогодні, 15:37
Україна пропонувала Європі створити Об'єднані збройні сили у 3 мільйони солдатів
Сьогодні, 15:33
Медіа
відео
1/8