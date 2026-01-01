На Волині з двох сімей вилучили 8 дітей, семимісячна дівчинка з ознаками виснаження - у лікарні

У Луцькому районі з двох сімей вилучено восьмеро дітей, які проживали в небезпечних умовах.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За дорученням Генерального прокурора Волинська обласна прокуратура посилила реагування на факти порушення прав дітей.

Днями у Луцькому районі під час міжвідомчих перевірок виявлено дві сім'ї, діти в яких проживали в умовах антисанітарії, без належного догляду.

Холод, нестача їжі та одягу, відсутність елементарних умов для сну та відпочинку, бруд в оселі, постійне пияцтво дорослих були повсякденною реальністю у цих сім'ях.

З однієї сім'ї вилучено трьох малолітніх дітей. З іншої - п'ятьох. Семимісячна дівчинка з ознаками виснаження доправлена до лікувального закладу.

Інші вилучені з небезпечного середовища діти тимчасово влаштовані до закладів соціально-психологічної реабілітації та перебувають під наглядом медиків і соціальних фахівців.
Відомості про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дітьми (ст.166 КК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
