У Ковелі активісти виступили проти надання квартири керівнику муніципальної варти у будинку для ВПО





Найбільш гучним стало питання «Про видачу ордерів на вселення в житлові приміщення з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Члени виконкому винесли проєкт рішення щодо надання тимчасового житла ВПО у місті Ковелі з відповідним переліком осіб. Це можна побачити на відео, яке опублікували на каналі Ковельської міської ради у YouTube.







Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна,49А збудували другий будинок для ВПО. Нещодавно, завершили оформлення документів і визначення претендентів на отримання квартир в новобудові.



На засідання прийшли громадські активісти, які висловили заперечення проти включення до списку керівника відділу муніципальної варти виконавчого комітету Ковельської міської ради Сергія Мазурова.



За інформацією ГО «Свідома Громада Ковеля» та інших активістів, рішення виконавчого комітету викликає серйозні сумніви через низку суперечностей у деклараціях посадовця за попередні роки. Вони звинувачували Сергія Мазурова також у тому, що приховував сімейний стан, ухилення від мобілізації, швидке працевлаштування дружини в МТО після переїзду.



Головний камінь спотикання — локальний критерій +10 балів за працевлаштування в громаді, який, на думку протестувальників, штучно підвищує шанси працюючих посадовців і дискримінує літніх людей, осіб з інвалідністю, безробітних та інші вразливі групи. Активісти стверджують, що цей пункт суперечить державним пріоритетам, Конституції України та принципам використання донорських коштів на соціальний захист.



Активісти криками наголошували, що у черзі на отримання такого житла перебувають десятки сімей переселенців, які втратили домівки через війну і перебувають у значно складнішому матеріальному становищі. Надання квартири саме цій людині, яка обіймає оплачувану посаду в органах місцевої влади, вони вважають несправедливим і таким, що суперечить принципам прозорості та соціальної справедливості.



У зв’язку з цим члени виконавчого комітету оголосили перерву для додаткового обговорення.



Після перерви ухвалили рішення зняти це питання з розгляду та направити його на доопрацювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 19 січня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого члени виконкому розглянули низку питань соціально-економічного та інфраструктурного спрямування, передає Район. Ковель Найбільш гучним стало питання «Про видачу ордерів на вселення в житлові приміщення з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Члени виконкому винесли проєкт рішення щодо надання тимчасового житла ВПО у місті Ковелі з відповідним переліком осіб. Це можна побачити на відео, яке опублікували на каналі Ковельської міської ради у YouTube.Нагадаємо, у Ковелі на вулиці Володимира Кияна,49А збудували другий будинок для ВПО. Нещодавно, завершили оформлення документів і визначення претендентів на отримання квартир в новобудові.На засідання прийшли громадські активісти, які висловили заперечення проти включення до списку керівника відділу муніципальної варти виконавчого комітету Ковельської міської ради Сергія Мазурова.За інформацією ГО «Свідома Громада Ковеля» та інших активістів, рішення виконавчого комітету викликає серйозні сумніви через низку суперечностей у деклараціях посадовця за попередні роки. Вони звинувачували Сергія Мазурова також у тому, що приховував сімейний стан, ухилення від мобілізації, швидке працевлаштування дружини в МТО після переїзду.Головний камінь спотикання — локальний критерій +10 балів за працевлаштування в громаді, який, на думку протестувальників, штучно підвищує шанси працюючих посадовців і дискримінує літніх людей, осіб з інвалідністю, безробітних та інші вразливі групи. Активісти стверджують, що цей пункт суперечить державним пріоритетам, Конституції України та принципам використання донорських коштів на соціальний захист.Активісти криками наголошували, що у черзі на отримання такого житла перебувають десятки сімей переселенців, які втратили домівки через війну і перебувають у значно складнішому матеріальному становищі. Надання квартири саме цій людині, яка обіймає оплачувану посаду в органах місцевої влади, вони вважають несправедливим і таким, що суперечить принципам прозорості та соціальної справедливості.У зв’язку з цим члени виконавчого комітету оголосили перерву для додаткового обговорення.Після перерви ухвалили рішення зняти це питання з розгляду та направити його на доопрацювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію