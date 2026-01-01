Луцьк вкладає в енергобезпеку майже 13 мільйонів гривень





Інформація про тендер розміщена в системі публічних закупівель «Prozorro», пише



У грудні 2025 року виконком Луцької міськради оголосив закупівлю чотирьох котлів у межах міжнародного грантового проєкту «Модернізація теплоенергетичної інфраструктури для надання стабільних та ефективних комунальних послуг у Луцьку, Україна». На обладнання планували витратити до 13,4 мільйона гривень. Гроші на закупівлю виділила Німеччина в рамках програми міжнародної технічної допомоги.



На сторінці тендеру ще до підведення підсумків торгів з’явилися два запитання до організаторів. Одне зауваження потенційного учасника стосувалося технічних вимог до котла – заявник стверджував, що умови написані під конкретного виробника і штучно обмежують конкуренцію. Йшлося про вимогу до комплектації двома спеціальними пальниками з певним контролем горіння. Організатори закупівлі відповіли, що серед іншого це потрібно для стабільної роботи при малих навантаженнях.



Друге запитання стосувалося застарілого німецького стандарту, який передбачав коефіцієнт корисної дії котла не менше 94%. Цей стандарт вже не діє, тому заявник просив пояснень. Організатори визнали технічну помилку і пообіцяли внести зміни до документації, хоча вимогу щодо ККД залишили без змін.



Врешті участь в аукціоні взяла лише фірма з французьким капіталом «Представництво «Енертекс». Вона запропонувала обладнання за 12,8 мільйона гривень і отримала це замовлення.



Договір сторони підписали 12 січня 2026 року. Згідно з документом переможець має поставити чотири газові котли німецького бренду Viessmann. З них – два конденсаційні котли по 480 кіловат кожен із сенсорними дисплеями, системою нейтралізації конденсату та глибокою модуляцією потужності в діапазоні 1:30. Ще два жаротрубні котли – потужністю 1600 та 1950 кіловат з меншим діапазоном модуляції – 1:5.



Усе обладнання переможець тендеру має поставити уже до 26 січня – тобто протягом двох тижнів із часу підписання угоди, хоча діє вона до кінця року.



Представництво «Енертекс» зареєстроване на Київщині у 2010 році. Його очолює Джюліан Аладеніс. Фірма представляє французьку компанію «Enertex». Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

