Відвідати Окольний замок можна за селфі
Музейний простір «Окольний замок» пускатиме відвідувачів за відмітку в соцмережах.

У середу, 21 січня, там оголосили «день музейного селфі». Лучан та гостей міста протягом дня пускатимуть у підземелля без квитків, проте з дотриманням певних умов, передає misto.media.

Щоб безплатно відвідати музейний простір, потрібно:

підписатись на сторінку Окольного замку;

зробити селфі в довільному стилі;

опублікувати селфі в соцмережах і позначити музей на фото.

До слова, Окольний замок є однією з шести локацій, де триває виставка в межах мультикультурного мистецького проєкту «Інший поруч».

У зимовий період музейний простір працює за графіком: з 10:00 до 18:00.

Вартість квитків для відвідування Окольного замку:
оглядова екскурсія для дорослих — 150 грн;

оглядова екскурсія для дітей та пенсіонерів — 80 грн;

екскурсійний супровід — 2 000 грн.

Єдиний квиток:
Окольний замок + Луцький зоопарк для дорослих — 200 грн;

Окольний замок + Луцький зоопарк (для дітей) — 100 грн;

Окольний замок + Музей сучасного мистецтва Корсаків для дорослих — 250 грн;

Окольний замок + Музей сучасного мистецтва Корсаків для дітей — 100 грн.

Квиток на виставку «Інший поруч» є спільним для всіх шести локацій і коштує 350 гривень, дитячий — 150 гривень.

туризм, Луцьк
