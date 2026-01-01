Відвідати Окольний замок можна за селфі
20 січня, 22:43
Музейний простір «Окольний замок» пускатиме відвідувачів за відмітку в соцмережах.
У середу, 21 січня, там оголосили «день музейного селфі». Лучан та гостей міста протягом дня пускатимуть у підземелля без квитків, проте з дотриманням певних умов, передає misto.media.
Щоб безплатно відвідати музейний простір, потрібно:
підписатись на сторінку Окольного замку;
зробити селфі в довільному стилі;
опублікувати селфі в соцмережах і позначити музей на фото.
До слова, Окольний замок є однією з шести локацій, де триває виставка в межах мультикультурного мистецького проєкту «Інший поруч».
У зимовий період музейний простір працює за графіком: з 10:00 до 18:00.
Вартість квитків для відвідування Окольного замку:
оглядова екскурсія для дорослих — 150 грн;
оглядова екскурсія для дітей та пенсіонерів — 80 грн;
екскурсійний супровід — 2 000 грн.
Єдиний квиток:
Окольний замок + Луцький зоопарк для дорослих — 200 грн;
Окольний замок + Луцький зоопарк (для дітей) — 100 грн;
Окольний замок + Музей сучасного мистецтва Корсаків для дорослих — 250 грн;
Окольний замок + Музей сучасного мистецтва Корсаків для дітей — 100 грн.
Квиток на виставку «Інший поруч» є спільним для всіх шести локацій і коштує 350 гривень, дитячий — 150 гривень.
