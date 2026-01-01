Україна закриє небо системою ППО зі штучним інтелектом: WP дізналось терміни
20 січня, 23:19
Україна вже за кілька місяців розгорне систему протиповітряної оборони з автономними ракетами під керуванням штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання з посиланням на слова міністра оборони України Михайла Федорова пише, що українське небо захищатиме нове покоління перехоплювачів повітряних цілей під керуванням ШІ.
"У нас є чіткий план того, як зупинити Росію в нашому небі", - зазначив він.
Зазначається, що була підписана угода з американською компанією з оборонного програмного забезпечення Palantir для створення AI-Dataroom. Вона використає зібрані Україною за чотири роки війни дані і зображення для навчання ШІ - він передбачатиме ворожі атаки і направлятиме автономні перехоплювачі для їх відбиття.
WP зазначає, що у разі реалізації ініціативи згідно з планом, Україна вже через шість місяців матиме основу для загальнонаціональної системи автономних ракет ППО.
"Жодна країна у світі не має досвіду захисту від авіаударів такого масштабу, з яким стикається Україна сьогодні. Навчаючись протидіяти цим атакам, Україна створює наступне покоління протиповітряної оборони з підтримкою штучного інтелекту", - підкреслив глава Міноборони.
Видання пише, що українські засоби ППО мають бути дешевшими за безпілотники і ракети країни-агресорки. Крім того, вони мають швидше за людей реагувати по всій території України.
Систему ШІ навчать розпізнавати російські повітряні цілі і точно націлюватись на них. Програмне забезпечення інтегрують з вітчизняними перехоплювачами.
