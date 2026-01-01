21 січня на Волині: гортаючи календар

21 січня на Волині: гортаючи календар
21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.

Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.

Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото).

Іменини цього дня святкують ті, кого звати Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим, Тимофій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо миру, здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.

