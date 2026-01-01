Чи очікувати магнітні бурі 21 січня: прогноз

У середу, 21 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні.За минулу добу на Сонці зафіксували сім спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю. А також один спалах класу М1,2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.