Курс валют на 21 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,25 гривні. Змінилися й показники євро (додав 42 копійки) та злотого (додав 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,25 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,72 (+42 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,99 (+9 коп.)

