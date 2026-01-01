Курс валют на 21 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,25 гривні. Змінилися й показники євро (додав 42 копійки) та злотого (додав 9 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,25 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,72 (+42 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,99 (+9 коп.)
