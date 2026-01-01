Як зберегти тепло в квартирі: одна проста річ швидко підвищить температуру





Звичайні штори або жалюзі, якщо їх закрити, зменшують втрати тепла приблизно на 15%. Однак спеціалізовані термоштори працюють удвічі ефективніше — вони можуть скоротити витік дорогоцінного тепла на 30%.



Секрет полягає у спеціальній теплоізоляційній підкладці. Вона створює своєрідний бар’єр, який виконує дві функції: уповільнює проникнення холоду від скла всередину приміщення та не випускає нагріте повітря з кімнати назовні.



Експерти зазначають, що для досягнення ефекту необов’язково купувати дорогі комплекти. Можна модернізувати вже наявні штори, додавши до них спеціальну термопідкладку.



Як правильно вибрати та повісити штори



Щоб бар’єр працював ефективно, важливо дотримуватися кількох правил під час вибору та монтажу.



Штори мають повністю перекривати віконний отвір. Вішати їх треба трохи вище вікна, щоб вони заходили за краї рами з обох боків і звисали нижче підвіконня.



Також що ближче тканина розташована до вікна, то краще вона блокуватиме протяги.



Експерти стверджують, що варто віддавати перевагу моделям, які складаються з кількох шарів тканини.



Щодо жалюзі, то найкращим вибором стануть рулонні моделі з боковими напрямними (для великих вікон) або вертикальні ламелі, які дозволяють регулювати потік світла. Перевага терможалюзі ще й у тому, що влітку вони діють навпаки — відбивають сонячні промені, зберігаючи в кімнаті прохолоду.



Сонячне правило



Навіть з найтеплішими шторами важливо дотримуватися правильного режиму провітрювання та освітлення:



У сонячні дні штори та жалюзі треба відкривати, щоб впустити природне тепло та світло до помешкання.



З настанням сутінків вікна необхідно щільно закривати, щоб «законсервувати» накопичене тепло всередині.



Які ще є народні методи



Окрім утеплення вікон, існують і нетрадиційні методи індивідуального обігрівання. Користувачі Reddit діляться лайфгаком із використанням спецій та ефірних олій.



Для покращення кровообігу та зігрівання ніг радять використовувати олії імбиру, перцевої м’яти, кориці або евкаліпту.



Ще один незвичний метод — насипати трохи чорного меленого перцю у шкарпетки. Вважається, що це стимулює дрібні точки на стопах, покращує циркуляцію крові та допомагає не змерзнути навіть у найлютіші морози.

