Ополонки не допомогли: у каналах Центрального парку Луцька масово гине риба





Про це у фейсбуці повідомив мешканець міста Павел Романюк, передає



За його словами, через товстий льодяний покрив вода перестала насичуватися киснем, що стало критичним для всіх водних біоорганізмів. Лучанин наголошує: єдиним ефективним способом порятунку іхтіофауни було б закачування у канали чистої, насиченої киснем води зі Стиру за допомогою водонасосної станції.



Втім, як стверджує Павел Романюк, водоканал відмовився запускати насосну станцію, аргументуючи це воєнним станом і необхідністю економії електроенергії. Автор допису вважає таку позицію необґрунтованою і пропонує альтернативу – тимчасово вимкнути паркове освітлення, аби зекономити електроенергію заради збереження біорізноманіття.



«Невже кілька ночей без освітлення – це більша проблема, ніж загибель усього живого в каналах?» – пише лучанин.



Він також зазначає, що прорубування ополонок у цій ситуації не дало результату: вода швидко замерзає, у ній відбуваються гнилісні процеси, а без повної заміни або активного водообміну проблему не вирішити. На його думку, штучні водойми зі стоячою водою без належного догляду є нежиттєздатними.

