Як у Луцьку працює група денного догляду за дітьми з інвалідністю

Діти з інвалідністю Луцької громади мають змогу з вересня 2025 року відвідувати групу денного догляду. Послуга можлива за фінансової підтримки Уряду Великої Британії в рамках Проєкту "Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)".

Про це пише Суспільне.

На реалізацію проєкту впродовж 12 місяці Уряд Великої Британії виділив 2,5 мільйони гривень, розповіла організаторка соціального проєкту та голова громадської організації "Янголята" Юлія Поліщук.
З її слів, проєкт втілюється у співпраці з Міністерством соціальної політики України та фондом соціального захисту осіб з інвалідністю ЮНІСЕФ.

"Групу денного догляду на даний час відвідують діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років. Заняття відбуваються з 10:30 до 14:30 щобудня. Працює логопед, психолог, фізичний реабілітолог, два соцпрацівника, є арттерапевт, музичний терапевт", — каже Юлія Поліщук.
Тетяна Сніжко — родом із Торецька Донецької області, у Луцьк жінка разом з родиною переїхала три з половиною роки тому. У групі денного перебування для дітей з інвалідністю займається її 9-річний син Віталій. У її сина діагноз "аутизм".

"У нього затримка мовлення, гіперактивність. Ну, несподівані реакції можуть бути, ну, як нервові, так може якби сміятися, потім плакати. Тут він отримує все, що потрібно для соціуму, бо дуже важко адаптуватися", — каже Тетяна Сніжко.
Група денного догляду працює у двох локаціях, розповідає Юлія Поліщук. Одне приміщення — на вулиці Огієнка, 20, там займаються діти дошкільного та раннього шкільного віку, інше — на вулиці Кафедральній, 17. Там більш підліткова група дітей, віком від 12 до 18 років.
Анна Бондаренко 10 років займається фізичною реабілітацією дітей, у громадській організації "Янголята" працює 3,5 роки. Вона займається з дітьми у групі денного перебування: проводить різні заняття для укріплення м'язів скелета та всього тіла.
Алла Кригіна — за фахом лікар. Жінка розповіла, що не могла працювати за спеціальністю, бо має дитину з аутизмом, тому перекваліфікувалася на логопеда. Нині працює над розвитком мовлення та комунікації у групі денного перебування дітей.

"Послуга денного догляду — це велика можливість для батьків якось перезавантажитись, видихнути, зайнятись своїми справами, а дітям поліпшити свої навички спілкування", — говорить Алла Кригіна.
Станом на 21 січня 23 дитини з Луцької міської територіальної громади мають змогу відвідувати цю групу денного перебування дітей з інвалідністю.



