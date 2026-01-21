Встановили імена росіян, які випалили на животі полоненого українця «Слава России»





Про це повідомляє



Йдеться про хірургів із Краснодару – Юрія Кузнєцова (абдомінальний хірург - лікар, який оперує органи черевної порожнини) та Андрєя Крячка (хірург-проктолог).



З початку повномасштабного вторгнення Росії вони регулярно відвідували окупований Донецьк, доставляли так звану гуманітарну допомогу та брали участь у хірургічних втручаннях у місцевих лікарнях.



За даними журналістів, катування відбулося 24 лютого 2024 року під час операції в "Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні" – найбільшій лікарні на тимчасово окупованій території області. Саме до цього медзакладу систематично приїжджали Кузнєцов і Крячко разом з іншими учасниками групи "Друзі медицини Донбасу", до якої входять близько 20 російських лікарів з різних регіонів.



Донецькі медики на умовах анонімності підтвердили журналістам, що до операцій у лікарні часто залучають російських лікарів, і що подібні дії не могли відбутися без відома персоналу медзакладу.



"Схеми" зв'язалися із російськими хірургами. Крячко не відповів, а Кузнєцов заперечив, що робив будь-які операції того дня, 24 лютого.



Журналісти також назвали імена й інших лікарів, які могли бути присутніми під час операції українського полоненого. Зокрема, це завідувачі двох хірургічних відділень – Алєксандр Шаталов та Нікос Єнгенов; урологічного – Валєнтін Кобець; реанімаційного – Наталія Толстова; проктологічного – Алєксандр Борота.



"Схеми" також змогли ідентифікувати медсестру з відділення проктології, про яку згадував в інтерв’ю український боєць. Та, яка першою звернула увагу Переверзєва на шрами і сказала йому: "Та не переживай. Приїдеш додому – або виведеш, або наколкою заб’єш". Військовий впізнав її, коли журналісти показали йому фото. Це – 43-річна Тетяна Трегулова, уродженка Донецька. Найімовірніше працює у ДОКТМО з початку 2000-х.



Андрій Переверзєв долучився до війська у 2023 році. Відтоді і до початку 2024-го він, як боєць 79-ої окремої десантно-штурмової бригади разом з побратимами тримали оборону на Донеччині, на Покровському напрямку. Його взяли в полон після того, як по їхній позиції відпрацював російський танк і зайшла піхота. Обміняли бійця в травні минулого року.



Фото з випаленим написом "Слава России» та літерою Z на тілі Переверзєва облетіло весь світ. Про обставини, як знущальний напис з'явився на животі військовополоненого, було відомо небагато. Він сам розповів, що чув, як медперсонал між собою говорив, що операцію, після якої залишилися такі шрами, проводив російський лікар. Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися цих рубців, вважає, що це був "подарунок від хірурга".



За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в російському полоні.



Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників. За даними української Генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених.



Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати. Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена російських лікарів, імовірно, причетних до катування українського військовополоненого Андрія Переверзєва, якому випалили на животі напис "Слава России".Про це повідомляє LB.ua з посиланням на розслідування "Радіо Свободи".Йдеться про хірургів із Краснодару –(абдомінальний хірург - лікар, який оперує органи черевної порожнини) та(хірург-проктолог).З початку повномасштабного вторгнення Росії вони регулярно відвідували окупований Донецьк, доставляли так звану гуманітарну допомогу та брали участь у хірургічних втручаннях у місцевих лікарнях.За даними журналістів, катування відбулося 24 лютого 2024 року під час операції в "Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні" – найбільшій лікарні на тимчасово окупованій території області. Саме до цього медзакладу систематично приїжджали Кузнєцов і Крячко разом з іншими учасниками групи "Друзі медицини Донбасу", до якої входять близько 20 російських лікарів з різних регіонів.Донецькі медики на умовах анонімності підтвердили журналістам, що до операцій у лікарні часто залучають російських лікарів, і що подібні дії не могли відбутися без відома персоналу медзакладу."Схеми" зв'язалися із російськими хірургами. Крячко не відповів, а Кузнєцов заперечив, що робив будь-які операції того дня, 24 лютого.Журналісти також назвали імена й інших лікарів, які могли бути присутніми під час операції українського полоненого. Зокрема, це завідувачі двох хірургічних відділень –та; урологічного –; реанімаційного –; проктологічного –"Схеми" також змогли ідентифікувати медсестру з відділення проктології, про яку згадував в інтерв’ю український боєць. Та, яка першою звернула увагу Переверзєва на шрами і сказала йому: "Та не переживай. Приїдеш додому – або виведеш, або наколкою заб’єш". Військовий впізнав її, коли журналісти показали йому фото. Це – 43-річна Тетяна Трегулова, уродженка Донецька. Найімовірніше працює у ДОКТМО з початку 2000-х.Андрій Переверзєв долучився до війська у 2023 році. Відтоді і до початку 2024-го він, як боєць 79-ої окремої десантно-штурмової бригади разом з побратимами тримали оборону на Донеччині, на Покровському напрямку. Його взяли в полон після того, як по їхній позиції відпрацював російський танк і зайшла піхота. Обміняли бійця в травні минулого року.Фото з випаленим написом "Слава России» та літерою Z на тілі Переверзєва облетіло весь світ. Про обставини, як знущальний напис з'явився на животі військовополоненого, було відомо небагато. Він сам розповів, що чув, як медперсонал між собою говорив, що операцію, після якої залишилися такі шрами, проводив російський лікар. Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися цих рубців, вважає, що це був "подарунок від хірурга".За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в російському полоні.Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників. За даними української Генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених.Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати. Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію