Письменник Андрій Любка мобілізувався до ЗСУ

Андрій Любка заявив, що долучається до війська. Він уже обрав собі підрозділ і невдовзі вирушить на базову загальну військову підготовку.



Про це пише



Письменник показав крайню в його волонтерській роботі машину для армії, яку він придбав зі своєю волонтерською командою, але додав, що «настав час рухатися далі — бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ»



«Волонтерська робота, заходи культурної дипломатії за кордоном і громадська активність в Україні були важливими і корисними. <…> Якщо хочемо вистояти і перемогти, то служити мають усі — безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу. Настала моя черга — і це по-чесному», — написав Любка.



Рішення мобілізуватися він ухвалив, мовляв, іще в жовтні, з того часу обрав собі підрозділ, «закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП».



«Ще не знаю, який вигляд матиме моє життя в майбутньому — мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво. Сподіваюся, цей новий досвід стане мені корисним і як письменнику. Дякую всім, хто був і залишається поруч», — додав він.



Андрій Любка — письменник, поет і перекладач, відомий такими творами, як романи «Карбід» і «Малий український роман», збірки оповідань «Кімната для печалі» і «Щось зі мною не так», поетичні збірки «Вісім місяців шизофренії» і «Сорок баксів плюс чайові».



Після початку повномасштабного вторгнення Любка став волонтером і почав закуповувати автівки на потреби українських воїнів.

