Намагався вбити офіцера ЗСУ: у Запоріжжі затримали кілера фсб

Працівники СБУ та Нацполіції по «гарячих слідах» затримали агента-кілера фсб, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. За результатами спецоперації у прифронтовому місті по «гарячих слідах», який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій.Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення». На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті.Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані.Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався «залягти на дно».За матеріалами справи, замовлення фсб виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.Після «тестових» підпалів у місті рашисти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з рф.Щоб заманити українського воїна «на локацію», фсб створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч.Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з фсб.Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.