Поліція зловила підозрюваного у розбійному нападі на супермаркет на Волині
Працівники поліцеї оперативно затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад у Нововолинську.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинької області.

Подія сталася 20 січня в одному з супермаркетів міста. До поліції звернулися працівники закладу та повідомили, що невідомий відкрито викрав продукти харчування й кілька пляшок алкоголю. Під час втечі він погрожував охороні фізичною розправою та розмахував ножем.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його. Зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

