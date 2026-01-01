Поліція зловила підозрюваного у розбійному нападі на супермаркет на Волині
Сьогодні, 10:49
Працівники поліцеї оперативно затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад у Нововолинську.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинької області.
Подія сталася 20 січня в одному з супермаркетів міста. До поліції звернулися працівники закладу та повідомили, що невідомий відкрито викрав продукти харчування й кілька пляшок алкоголю. Під час втечі він погрожував охороні фізичною розправою та розмахував ножем.
Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його. Зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За фактом розбою слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
