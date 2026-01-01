Трамп назвав причину, чому не може завершити війну в Україні

Дональд Трамп пояснив, чому не може закінчити війну в Україні. За його словами, коли одна сторона готова до завершення, то друга, навпаки - не готова.



Про це повідомляє



Під час виступу в Білому домі Трамп укотре заявив, що вже закінчив 8 воєн, додавши, що жоден президент не врегулював навіть одну війну.



"Не знаю, подумайте про це. Я (закінчив - ред.) вісім. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", - сказав президент США.



Він додав, що намагається завершити останній конфлікт, маючи на увазі російсько-українську війну. У своїй промові Трамп пояснив, чому досі не зміг цього зробити.



"Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - Росія не готова. Але в середньому вони втрачають по 25 000 осіб на місяць. І я намагаюся довести цю справу до кінця", - резюмував Трамп.



Завершення війни в Україні



Нагадаємо, що перед поверненням до Білого дому Дональд Трамп неодноразово говорив, що має намір завершити війну в Україні за 24 години.



Після повернення у владу цього так і не сталося, але водночас уже протягом року глава Білого дому шукає варіанти виходу із ситуації, чинячи тиск то на Україну, то на Росію. Зокрема, лише тиждень тому Трамп знову заявив, що мирну угоду нібито гальмує Україна, а не Росія.



Останньою подією став мирний план із 28 пунктів, який надалі було скорочено до 20 пунктів. Крім цього, триває робота над документом про гарантії безпеки і "плану процвітання" України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпояснив, чому не може закінчити війну в Україні. За його словами, коли одна сторона готова до завершення, то друга, навпаки - не готова.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.Під час виступу в Білому домі Трамп укотре заявив, що вже закінчив 8 воєн, додавши, що жоден президент не врегулював навіть одну війну."Не знаю, подумайте про це. Я (закінчив - ред.) вісім. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", - сказав президент США.Він додав, що намагається завершити останній конфлікт, маючи на увазі російсько-українську війну. У своїй промові Трамп пояснив, чому досі не зміг цього зробити."Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - Росія не готова. Але в середньому вони втрачають по 25 000 осіб на місяць. І я намагаюся довести цю справу до кінця", - резюмував Трамп.Нагадаємо, що перед поверненням до Білого дому Дональд Трамп неодноразово говорив, що має намір завершити війну в Україні за 24 години.Після повернення у владу цього так і не сталося, але водночас уже протягом року глава Білого дому шукає варіанти виходу із ситуації, чинячи тиск то на Україну, то на Росію. Зокрема, лише тиждень тому Трамп знову заявив, що мирну угоду нібито гальмує Україна, а не Росія.Останньою подією став мирний план із 28 пунктів, який надалі було скорочено до 20 пунктів. Крім цього, триває робота над документом про гарантії безпеки і "плану процвітання" України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію