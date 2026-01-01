Начальник Державної міграційної служби на Волині отримав штраф за хабарництво

Олександра Макарчука визнали винним у хабарництві. Посадовця викрили на отриманні «подяк» за прискорену доставку паспортів. За скоєне обвинуваченому призначили штраф у 68 тис. грн.



Про це пише



Як йдеться у вироку суду від 15 січня, Олександр Макарчук отримував гроші за вплив на керівництво обласного управління ДМС задля пришвидшення доставки українських та закордонних паспортів.



Так, 18 липня 2024 року посадовець отримав від волинянки 1000 грн за прискорену доставку паспорта для дитини. Подібні випадки зафіксували 27 червня, 2, 24 та 26 липня. За даними слідства, посадовець отримував від 200 до 500 грн за аналогічні послуги.



У суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що не вимагав конкретних сум, а гроші йому надавали як подяку за пришвидшення доставки документів, і що безпосереднє прискорення виготовлення паспортів не входило до його повноважень.



Суддя Роман Ходачинський визнав посадовця винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та призначив штраф 68 тис. грн. Також із нього стягнуть на користь держави 6058 грн за залучення експертів. Вирок ще можна оскаржити.

