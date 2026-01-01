На Волині виявили нелегальну АЗС: штраф перевищує мільйон гривень

На Волині виявили нелегальну АЗС: штраф перевищує мільйон гривень
В одному з сіл Камінь–Каширського району на Волині працівники управління контролю за підакцизними товарами виявили нелегальну АЗС.

Про це 20 січня повідомили Державній податковій службі Волині, пише Суспільне.

За даними податківців, на цій автозаправці продавали пальне без ліцензії, а також працював неоформленим найманий працівник.

Автозаправку закрили. Ініціатору нелегального бізнесу виписали штраф на суму 1,5 мільйона за порушення податкового законодавства та 80 тисяч гривень штрафу — за порушення трудового законодавства.

