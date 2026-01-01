На Волині виявили нелегальну АЗС: штраф перевищує мільйон гривень





Про це 20 січня повідомили Державній податковій службі Волині, пише



За даними податківців, на цій автозаправці продавали пальне без ліцензії, а також працював неоформленим найманий працівник.



Автозаправку закрили. Ініціатору нелегального бізнесу виписали штраф на суму 1,5 мільйона за порушення податкового законодавства та 80 тисяч гривень штрафу — за порушення трудового законодавства.

