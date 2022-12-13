Житель Львівщини побив 43-річного волинянина та пограбував

Житель Львівщини побив 43-річного волинянина та пограбував
Волинські поліцейські затримали зловмисника за скоєння розбою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у селі Переспа Луцького району 31 липня ввечері. Про це повідомив поліції 43-річний потерпілий наступного дня, коли оговтався.

Встановлено, що невідомий напав на заявника, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем, срібним браслетом й залишив чоловіка поблизу залізничної колії.

Поліцейські зібрали свідчення, допитали потерпілого, переглянули відео з камер спостереження та провели комплекс інших необхідних слідчо-розшукових заходів, аби встановити особу зловмисника. У результаті з’ясували, що розбійний напад скоїв 26-річний житель Львівської області, який перебував того дня у Переспі. Його місце перебування встановили.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголосили про підозру за ст. 187 Кримінального Кодексу, за вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном - в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Теги: Волинянин, побиття, пограбування
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