Житель Львівщини побив 43-річного волинянина та пограбував

Волинські поліцейські затримали зловмисника за скоєння розбою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у селі Переспа Луцького району 31 липня ввечері. Про це повідомив поліції 43-річний потерпілий наступного дня, коли оговтався.Встановлено, що невідомий напав на заявника, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем, срібним браслетом й залишив чоловіка поблизу залізничної колії.Поліцейські зібрали свідчення, допитали потерпілого, переглянули відео з камер спостереження та провели комплекс інших необхідних слідчо-розшукових заходів, аби встановити особу зловмисника. У результаті з’ясували, що розбійний напад скоїв 26-річний житель Львівської області, який перебував того дня у Переспі. Його місце перебування встановили.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголосили про підозру за ст. 187 Кримінального Кодексу, за вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном - в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.