Житель Львівщини побив 43-річного волинянина та пограбував
Сьогодні, 10:56
Волинські поліцейські затримали зловмисника за скоєння розбою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у селі Переспа Луцького району 31 липня ввечері. Про це повідомив поліції 43-річний потерпілий наступного дня, коли оговтався.
Встановлено, що невідомий напав на заявника, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем, срібним браслетом й залишив чоловіка поблизу залізничної колії.
Поліцейські зібрали свідчення, допитали потерпілого, переглянули відео з камер спостереження та провели комплекс інших необхідних слідчо-розшукових заходів, аби встановити особу зловмисника. У результаті з’ясували, що розбійний напад скоїв 26-річний житель Львівської області, який перебував того дня у Переспі. Його місце перебування встановили.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголосили про підозру за ст. 187 Кримінального Кодексу, за вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном - в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у селі Переспа Луцького району 31 липня ввечері. Про це повідомив поліції 43-річний потерпілий наступного дня, коли оговтався.
Встановлено, що невідомий напав на заявника, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем, срібним браслетом й залишив чоловіка поблизу залізничної колії.
Поліцейські зібрали свідчення, допитали потерпілого, переглянули відео з камер спостереження та провели комплекс інших необхідних слідчо-розшукових заходів, аби встановити особу зловмисника. У результаті з’ясували, що розбійний напад скоїв 26-річний житель Львівської області, який перебував того дня у Переспі. Його місце перебування встановили.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголосили про підозру за ст. 187 Кримінального Кодексу, за вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном - в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 11:00
Житель Львівщини побив 43-річного волинянина та пограбував
Сьогодні, 10:56
Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників
Сьогодні, 10:37
Пірнальні травми: як багато їх на Волині і що робити людям, які поруч в таких випадках
Сьогодні, 10:25
Медіа