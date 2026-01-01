На Донеччині загинув 25-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 09:06
Із глибоким болем і невимовним сумом у Берестечку на Волині сповістили про втрату. У бою на Донеччині загинув волинянин Дмитро Наталюк.
Про це повідомляє Берестечківська громада у фейсбуці.
Війна знову принесла чорну звістку. 11 січня 2026 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області загинув житель села Старики Наталюк Дмитро Євгенійович (05.10.2000 р.н.) – лейтенант, командир 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
«Висловлюємо щирі й глибокі співчуття родині, рідним і близьким Героя. Немає слів, які могли б зменшити біль цієї втрати. Дмитро, віддав найцінніше — своє життя — за Україну, за мирне майбутнє кожного з нас. Ми розділяємо біль і схиляємо голови перед подвигом Героя. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях людей, а Господь дасть сил пережити це важке горе», - йдеться у повідомленні.
Про дату, час та місце зустрічі Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
